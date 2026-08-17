В Рязанском станкостроительном колледже назначили нового директора
Директором Рязанского станкостроительного колледжа РГРТУ назначили Сергея Ушакова. Об этом сообщил ректор РГРТУ имени В. Ф. Уткина Михаил Пронин. Сергей Ушаков по первому образованию техник-технолог по обработке металлов резанием, затем получил высшее инженерное образование.
Директором Рязанского станкостроительного колледжа РГРТУ назначили Сергея Ушакова. Об этом сообщил ректор РГРТУ имени В. Ф. Уткина Михаил Пронин.
Сергей Ушаков по первому образованию техник-технолог по обработке металлов резанием, затем получил высшее инженерное образование.
По словам Михаила Пронина, Сергей Ушаков займется развитием колледжа, обновлением образовательных программ с учетом потребностей рынка труда и укреплением материально-технической базы. Также планируется усилить сотрудничество с предприятиями.
Фото: соцсети Михаила Пронина.