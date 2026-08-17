В Рязанском станкостроительном колледже назначили нового директора

Директором Рязанского станкостроительного колледжа РГРТУ назначили Сергея Ушакова. Об этом сообщил ректор РГРТУ имени В. Ф. Уткина Михаил Пронин. Сергей Ушаков по первому образованию техник-технолог по обработке металлов резанием, затем получил высшее инженерное образование.