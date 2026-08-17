В Рязанском кардиодиспансере внедрили новое оборудование

В Рязанском кардиодиспансере начали использовать новое оборудование для повышения эффективности и безопасности лечения нарушений сердечного ритма. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Специалисты отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции начали применять наркозно-дыхательный аппарат. Он позволяет проводить общую анестезию, когда во время сложных операций пациенту необходимо сохранять полную неподвижность. Это помогает врачам точнее создавать 3D-модели сердца и повышает эффективность радиочастотной и криоаблации.

В Рязанском кардиодиспансере начали использовать новое оборудование для повышения эффективности и безопасности лечения нарушений сердечного ритма. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции начали применять наркозно-дыхательный аппарат. Он позволяет проводить общую анестезию, когда во время сложных операций пациенту необходимо сохранять полную неподвижность. Это помогает врачам точнее создавать 3D-модели сердца и повышает эффективность радиочастотной и криоаблации.

Еще одна технология позволяет измерять температуру в пищеводе во время операций на левом предсердии. Она необходима пациентам, у которых пищевод расположен близко к левому предсердию, чтобы избежать его повреждения во время вмешательства.

На прошлой неделе оба аппарата использовали во время криоаблации у 60-летней пациентки. Операция прошла успешно, женщину выписали домой.