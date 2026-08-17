В Рязанской области завершены поиски пропавшего месяц назад мужчины
16 июля 38-летний мужчина уехал на автомобиле Chery Tiggo темно-серого цвета по маршруту Рязань — деревня Авдотьинка Шиловского района и не вернулся. К поискам привлекали волонтеров. Ночью 14 августа стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.
В Рязанской области завершены поиски пропавшего месяц назад мужчины. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
16 июля 38-летний мужчина уехал на автомобиле Chery Tiggo темно-серого цвета по маршруту Рязань — деревня Авдотьинка Шиловского района и не вернулся. К поискам привлекали волонтеров.
Ночью 14 августа стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.