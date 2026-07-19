В Рязанской области ищут пропавшего 38-летнего мужчину
В Рязанской области объявлены поиски 38-летнего Андрея Имамбаева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. По информации волонтеров, 16 июля мужчина уехал на автомобиле Chery Tiggo темно-серого цвета по маршруту Рязань — деревня Авдотьинка Шиловского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рязанской области объявлены поиски 38-летнего Андрея Имамбаева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По информации волонтеров, 16 июля мужчина уехал на автомобиле Chery Tiggo темно-серого цвета по маршруту Рязань — деревня Авдотьинка Шиловского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
- рост 175 см,
- худощавое телосложение,
- темно-русые волосы,
- серо-зеленые глаза.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Имамбаева, просят сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт»