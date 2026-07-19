В Рязанской области ищут пропавшего 38-летнего мужчину

В Рязанской области объявлены поиски 38-летнего Андрея Имамбаева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. По информации волонтеров, 16 июля мужчина уехал на автомобиле Chery Tiggo темно-серого цвета по маршруту Рязань — деревня Авдотьинка Шиловского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязанской области объявлены поиски 38-летнего Андрея Имамбаева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, 16 июля мужчина уехал на автомобиле Chery Tiggo темно-серого цвета по маршруту Рязань — деревня Авдотьинка Шиловского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 175 см,

худощавое телосложение,

темно-русые волосы,

серо-зеленые глаза.