В Рязанской области заметили молодых журавлей во время прогулки

В Мещере заметили молодых журавлей. Об этом сообщили в группе «Мещерский тупик». По словам рязанцев, они спокойно прогуливались прямо по дороге, совсем не пугаясь людей. По всей видимости, к местным жителям они уже привыкли.