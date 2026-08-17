В Рязанской области заметили молодых журавлей во время прогулки
В Мещере заметили молодых журавлей. Об этом сообщили в группе «Мещерский тупик». По словам рязанцев, они спокойно прогуливались прямо по дороге, совсем не пугаясь людей. По всей видимости, к местным жителям они уже привыкли.
В Мещере заметили молодых журавлей. Об этом сообщили в группе «Мещерский тупик».
По словам рязанцев, они спокойно прогуливались прямо по дороге, совсем не пугаясь людей.
По всей видимости, к местным жителям они уже привыкли.
Фото: «Мещерский тупик».