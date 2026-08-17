В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту выбросов в селе Дубровичи

Прокуратура Рязанского района проверила обращения граждан о выбросах в селе Дубровичи. Об этом сообщили на сайте ведомства. Выяснилось, что директор компании долгое время работал без лицензии. Из-за этого государству причинен ущерб около 4,4 миллиона рублей, так как пострадали земли сельскохозяйственного назначения и нарушались правила обращения с опасными веществами. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 7 августа 2026 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства.

Прокуратура Рязанского района проверила обращения граждан о выбросах в селе Дубровичи. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Выяснилось, что директор компании долгое время работал без лицензии. Из-за этого государству причинен ущерб около 4,4 миллиона рублей, так как пострадали земли сельскохозяйственного назначения и нарушались правила обращения с опасными веществами.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 7 августа 2026 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства.