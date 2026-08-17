В Рязанской области пройдет рейд «Мотоцикл»

Во время рейда сотрудники полиции будут выявлять нарушения ПДД, допущенные водителями мототранспорта, в том числе случаи управления в состоянии опьянения, без водительских прав, а также эксплуатации незарегистрированных мотоциклов. Внимание полицейских будет направлено на водителей всех видов мототехники (скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов). Проверки коснутся и несовершеннолетних мотоциклистов.

В Рязанской области 17 августа пройдет рейд «Мотоцикл». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Во время рейда сотрудники полиции будут выявлять нарушения ПДД, допущенные водителями мототранспорта, в том числе случаи управления в состоянии опьянения, без водительских прав, а также эксплуатации незарегистрированных мотоциклов.

Внимание полицейских будет направлено на водителей всех видов мототехники (скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов). Проверки коснутся и несовершеннолетних мотоциклистов.