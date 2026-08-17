В Рязанской области «Матиз» вылетел с дороги

По словам очевидцев, ДТП произошло 17 августа на улице Индустриальной в Касимове. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль съехал с дороги. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.