В Рязанской области «Матиз» вылетел с дороги
По словам очевидцев, ДТП произошло 17 августа на улице Индустриальной в Касимове. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль съехал с дороги. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
В Рязанской области «Матиз» вылетел с дороги. Пост об этом опубликован в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло 17 августа на улице Индустриальной в Касимове. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль съехал с дороги.
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.