В Рязани зафиксировали превышения ПДК сероводорода в воздухе

10 августа стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации загрязненных веществ составил 2,9 ПДКмр. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональный Роспотребнадзор и горадминистрацию. В других районах превышений не зафиксировано.