В Рязани произошло смертельное ДТП с участием курьера

В воскресенье, 16 августа, около 14:30 возле дома № 32 на улице Ленина в Рязани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области. По предварительной информации, 37-летний рязанец за рулем Opel столкнулся с электросамокатом. Его водитель (курьер) пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, не спешившись. В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы и скончался в машине скорой помощи.

В воскресенье, 16 августа, около 14:30 возле дома № 32 на улице Ленина в Рязани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, 37-летний рязанец за рулем Opel столкнулся с электросамокатом. Его водитель (курьер) пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, не спешившись.

В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы и скончался в машине скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее говорилось об еще одном смертельном ДТП в Рязанской области.