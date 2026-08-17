В Александро-Невском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

В пятницу, 14 августа, около 19:05 на 137-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 38-летний житель Ухоловского округа за рулем грузового автомобиля «МАЗ» сбил 24-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. После этого грузовик врезался в дорожный знак. В результате аварии велосипедист погиб на месте.

В пятницу, 14 августа, около 19:05 на 137-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, 38-летний житель Ухоловского округа за рулем грузового автомобиля «МАЗ» сбил 24-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. После этого грузовик врезался в дорожный знак.

В результате аварии велосипедист погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.