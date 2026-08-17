В Рязани на пяти улицах отключили холодную воду

До 17:00 17 августа холодной воды не будет по адресам: 1-й проезд Ломоносова, дом № 9/15; Пугачева, дом № 11/19; Разина, дом № 17; Касимовское шоссе, дома № 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 4. Кроме того, холодную воду отключили до 18:00 в доме № 51 на Первомайском проспекте.