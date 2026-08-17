В Окском заповеднике в фотоловушку попало стадо кабанов
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. На видео животные исследуют свежую минерализованную полосу, созданную для пожарной безопасности. Это под видео отметила сотрудница заповедника, Надежда Панкова.
В Окском заповеднике в фотоловушку попало стадо кабанов, сообщили в пресс-службе учреждения.
На видео животные исследуют свежую минерализованную полосу, созданную для пожарной безопасности. Это под видео отметила сотрудница заповедника, Надежда Панкова.