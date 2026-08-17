В Касимовском округе обнаружили следы медведя
Отмечается, что свежие следы медведя обнаружили во время патруля в Елатомском участковом лесничестве. «Впечатляющий размер! Будьте осторожны на прогулках», — написали в посте.
В Рязанской области обнаружили следы медведя. Об этом 14 августа сообщили в группе ГКУ РО «Касимовское лесничество» в «ВК».
Отмечается, что свежие следы медведя обнаружили во время патруля в Елатомском участковом лесничестве.
«Впечатляющий размер! Будьте осторожны на прогулках», — написали в посте.
Фото: ГКУ РО «Касимовское лесничество» в «ВК».