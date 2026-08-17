В Касимове частично перекроют движение 18 августа

Во вторник, 18 августа, с 9:30 до 12:00 в Касимове частично ограничат движение по улице Загородной. Об этом сообщили в администрации округа. Перекрытие будет действовать на участке дороги от поворота на микрорайон Затон до пересечения с поворотом на ЦРБ.

Во вторник, 18 августа, с 9:30 до 12:00 в Касимове частично ограничат движение по улице Загородной. Об этом сообщили в администрации округа.

Перекрытие будет действовать на участке дороги от поворота на микрорайон Затон до пересечения с поворотом на ЦРБ.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.