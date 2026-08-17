В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации

Депутаты Госдумы предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянках. В данный момент, если автомобиль эвакуируют, водители должны платить не только штраф за неправильную парковку, но и деньги за перемещение машины на стоянку и ее хранение. Эти расходы зависят от тарифов в регионе и времени, на которое автомобиль задержан. Новый законопроект предлагает, чтобы эти расходы покрывались из бюджета региона. Депутаты отметили, что освобождение от оплаты не отменяет штрафы за правонарушения. Водители по-прежнему будут обязаны платить штрафы, а их автомобили могут быть задержаны по закону. Авторы проекта считают, что это поможет снизить финансовую нагрузку на водителей и улучшить их положение.

Депутаты Госдумы предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянках. Как отмечает РИА Новости, они направили законопроект в правительство России.

В данный момент, если автомобиль эвакуируют, водители должны платить не только штраф за неправильную парковку, но и деньги за перемещение машины на стоянку и ее хранение. Эти расходы зависят от тарифов в регионе и времени, на которое автомобиль задержан. Новый законопроект предлагает, чтобы эти расходы покрывались из бюджета региона.

Депутаты отметили, что освобождение от оплаты не отменяет штрафы за правонарушения. Водители по-прежнему будут обязаны платить штрафы, а их автомобили могут быть задержаны по закону.

Авторы проекта считают, что это поможет снизить финансовую нагрузку на водителей и улучшить их положение.