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В Госдуме отреагировали на планы НАТО по войне с Россией
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал планы НАТО по подготовке к отражению предполагаемого российского нападения, отметив, что они служат оправданием военных приготовлений альянса. Он напомнил о многочисленных учениях НАТО, связанных с захватом Калининградской области и другими северо-западными территориями России. По мнению депутата, эти учения направлены на объяснение необходимости увеличения военных расходов и разработку реальных планов нападения на Россию под предлогом защиты. Соболев также подчеркнул, что обвинения России в агрессии являются частью информационной войны и что страны НАТО ведут себя нагло, учитывая задействование значительной части российских вооруженных сил в специальной военной операции.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев поделился мнением о планах НАТО по подготовке к отражению предполагаемого российского нападения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он заявил, что такие меры служат для оправдания собственных военных приготовлений альянса.

Соболев отметил, что агрессор всегда разрабатывает планы защиты своих территорий от предполагаемого нападения. Он напомнил, что в этом и прошлом годах НАТО провела множество учений, связанных с захватом Калининградской области и другими северо-западными территориями России.

По мнению депутата, учения НАТО имеют несколько целей. Во-первых, они нацелены на внутреннего потребителя, чтобы объяснить населению необходимость увеличения военных расходов. Во-вторых, под предлогом защиты территории НАТО разрабатывает реальные планы нападения на Россию.

Соболев также подчеркнул, что обвинения России в агрессии являются частью информационной войны. Он отметил, что страны альянса ведут себя нагло, поскольку значительная часть российских вооруженных сил задействована в зоне специальной военной операции.

Ранее в Bild сообщили, что НАТО разработала планы на случай нападения России на страны Балтии.