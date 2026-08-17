Bild: НАТО разработала планы на случай нападения России на страны Балтии

В рамках этой стратегии предусмотрены планы по предотвращению ракетных ударов и остановке российских войск на границе, а также ослаблению линий снабжения в глубине России. Концепция включает использование беспилотников, автономных зон боевых действий и операций спецназа. На первом этапе НАТО сосредоточится на подавлении российских ракетных систем и авиации с помощью западных вооружений. В дальнейшем планируется создание автономной буферной зоны вдоль границ с Россией и Белоруссией, где наступление будет сдерживаться беспилотниками без участия пехоты. Также предусмотрены удары по тылам России для разрушения ключевой инфраструктуры и обеспечения снабжения.

Согласно информации, опубликованной газетой Bild, НАТО разработала новую концепцию наземной войны под названием Nato Land Warfighting Concept для подготовки к потенциальному нападению России на страны Балтии. Источники сообщают, что в рамках этой стратегии существуют детализированные планы по предотвращению ракетных ударов и остановке российских войск на границе, а также ослаблению линий снабжения в глубине территории России.

Концепция создана под руководством американского майора Эндрю Пингрея и включает в себя использование беспилотников, автономных зон боевых действий и операций спецназа. На первом этапе НАТО сосредоточится на подавлении российских ракетных систем, дронов и авиации с помощью западных истребителей и высокоточных вооружений.

В дальнейшем планируется создание автономной буферной зоны вдоль границ с Россией и Белоруссией, где наступление будет сдерживаться беспилотными машинами и робототехникой без непосредственного участия пехоты альянса. Также предусмотрены удары по тылам России с использованием дронов и спецподразделений для уничтожения ключевой инфраструктуры, такой как аэродромы, мосты и железнодорожные узлы, с целью разрушения снабжения.

Главная задача концепции заключается в остановке возможного продвижения российских сил и их оттеснении обратно к границе.