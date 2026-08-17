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У поездов до Новороссийска, идущих через Рязань, изменится расписание
«Гранд Сервис Экспресс» сохранит курсирование поездов Москва — Новороссийск через Рязань на осень и зиму 2026 года. При этом изменятся номера некоторых составов и расписание, сообщили в пресс-службе перевозчика. Поезда проследуют через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Состав № 158/157 также будет проходить через Краснодар. Продажа билетов на поезда откроется позднее.

«Гранд Сервис Экспресс» сохранит курсирование поездов Москва — Новороссийск через Рязань на осень и зиму 2026 года. При этом изменятся номера некоторых составов и расписание, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Поезд № 158/157 будет отправляться с Казанского вокзала Москвы с 2 сентября по 14 ноября, а затем с 27 ноября по 10 января. Отправление запланировано на 10:15, прибытие в Новороссийск на следующий день в 15:10.

Из Новороссийска поезд № 157/158 будет отправляться с 3 сентября по 14 ноября, кроме 12 октября, а также с 27 ноября по 11 января в 22:35. В Москву пассажиры будут прибывать через день в 4:20.

С 15 по 26 ноября из Москвы поезд будет ходить под № 172. Он будет отправляться в 10:15 и прибывать в Новороссийск на следующий день в 14:24. В обратном направлении 13 октября, а также с 16 по 27 ноября состав № 171 будет отправляться из Новороссийска в 02:20.

Поезда проследуют через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Состав № 158/157 также будет проходить через Краснодар.

Продажа билетов на поезда откроется позднее.