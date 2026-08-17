Рязанскую компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков

Рязанское УФАС включило «Рязаньтрансавто XIII» в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта на пассажирские перевозки по маршруту № 75 в Рязани. Цена контракта составляла 25,5 млн рублей. Компания должна была с 1 августа 2026 года выполнять регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Рязани. Однако в установленный срок победитель не предоставил обеспечение исполнения контракта.

Рязанское УФАС включило «Рязаньтрансавто XIII» в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта на пассажирские перевозки по маршруту № 75 в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Цена контракта составляла 25,5 млн рублей. На участие в аукционе подали две заявки, обе соответствовали требованиям. Победителем признали «Рязаньтрансавто XIII».

Компания должна была с 1 августа 2026 года выполнять регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Рязани. Однако в установленный срок победитель не предоставил обеспечение исполнения контракта.

Заказчик признал компанию уклонившейся от заключения договора и обратился в антимонопольный орган.

УФАС признало действия организации недобросовестными и включило сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь компания два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.