Рязанское предприятие задолжало работникам более 750 тысяч рублей

В Рязани прокуратура добилась возбуждения уголовного дела из-за невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия по производству хлебобулочных изделий. Ранее на личный прием к прокурору области Дмитрию Коданёву обратился участник специальной военной операции. Он рассказал, что ему и еще 20 работникам предприятия более двух месяцев не выплачивали зарплату. Общая сумма задолженности составила свыше 750 тысяч рублей.

В Рязани прокуратура добилась возбуждения уголовного дела из-за невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия по производству хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Ранее на личный прием к прокурору области Дмитрию Коданёву обратился участник специальной военной операции. Он рассказал, что ему и еще 20 работникам предприятия более двух месяцев не выплачивали зарплату.

Общая сумма задолженности составила свыше 750 тысяч рублей.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку и направила постановление в следственный орган. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед всеми работниками погасили в полном объеме.