Рязанская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по зарплатам

Рязанская область заняла 48-е место в рейтинге российских регионов по уровню высоких зарплат. Об этом сообщает РИА Новости. В регионе доля работников с зарплатой выше средней по стране составила 21,5%, а тех, кто получает больше двух средних зарплат, — 3,2%. Для составления рейтинга использовались данные за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года. В расчетах учитывались зарплаты сотрудников крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса.

Рязанская область заняла 48-е место в рейтинге российских регионов по уровню высоких зарплат. Об этом сообщает РИА Новости .

В регионе доля работников с зарплатой выше средней по стране составила 21,5%, а тех, кто получает больше двух средних зарплат, — 3,2%.

Для составления рейтинга использовались данные за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года. В расчетах учитывались зарплаты сотрудников крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса.

По итогам 2025 года средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей, а в 2026 году выросла до 108 тысяч рублей.