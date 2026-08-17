Рязанки-инвалиды получили лекарства после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила обращения двух местных жительниц, страдающих редким орфанным заболеванием. Установлено, что женщины, являющиеся инвалидами, более двух лет не получали жизненно важное лекарство, стоимость одной ампулы которого достигает 3 млн рублей. В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием обеспечить женщин необходимым препаратом и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей для каждой из них. Суд удовлетворил требования прокурора. В результате рассмотрения гражданского дела уполномоченный орган осуществил закупку препарата на сумму свыше 43 млн рублей.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила обращения двух местных жительниц, страдающих редким орфанным заболеванием. Об этом сообщили на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что женщины, являющиеся инвалидами, более двух лет не получали жизненно важное лекарство, стоимость одной ампулы которого достигает 3 млн рублей.

В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием обеспечить женщин необходимым препаратом и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей для каждой из них. Суд удовлетворил требования прокурора.

В результате рассмотрения гражданского дела уполномоченный орган осуществил закупку препарата на сумму свыше 43 млн рублей.