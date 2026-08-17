Рязанцы сообщили о неработающих светофорах в одном из районов города

Об этом сообщили в соцсетях. По словам жителей, светофоры не работают в Канищеве. «В Канищеве светофоров нет», — говорится в сообщении. Ранее жители района уже жаловались на данную проблему.

Рязанцы сообщили о неработающих светофорах в одном из районов города. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам жителей, светофоры не работают в Канищеве. «В Канищеве светофоров нет», — говорится в сообщении.

Ранее жители района уже жаловались на данную проблему.