Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в детских пельменях

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в детских пельменях под брендом «Сибирская коллекция», произведенных Щелковским мясокомбинатом. Информация об этом была опубликована в Едином реестре проверок Генпрокуратуры. Проверку инициировали после поступления сведений о возможной угрозе жизни и здоровью потребителей. Образцы продукции собрали в компании, занимающейся организацией питания в московских школах. Напомним, сальмонелла может вызывать серьезные пищевые инфекции, проявляющиеся высокой температурой, болями в животе, тошнотой и диареей. Особенно опасна эта инфекция для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в детских пельменях под брендом «Сибирская коллекция», произведенных Щелковским мясокомбинатом. Информация об этом была опубликована в Едином реестре проверок Генпрокуратуры, пишет «Лента дня».

Проверку инициировали после поступления сведений о возможной угрозе жизни и здоровью потребителей. Образцы продукции собрали в компании, занимающейся организацией питания в московских школах.

Напомним, сальмонелла может вызывать серьезные пищевые инфекции, проявляющиеся высокой температурой, болями в животе, тошнотой и диареей. Особенно опасна эта инфекция для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.