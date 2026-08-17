Павел Малков: Подписанное соглашение — еще один шаг вперед в нашем системном сотрудничестве с Ростех

17 августа в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и холдингом Росэл Госкорпорации Ростех. В церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор холдинга Росэл, член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Документ открывает рязанским производителям доступ к порталу российских технологий PCAT.ru, разработанному холдингом Росэл, и одновременно расширяет каталог самой платформы новыми товарами и компетенциями.

17 августа в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и холдингом Росэл Госкорпорации Ростех. В церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор холдинга Росэл, член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Документ открывает рязанским производителям доступ к порталу российских технологий PCAT.ru, разработанному холдингом Росэл, и одновременно расширяет каталог самой платформы новыми товарами и компетенциями. Площадка объединяет более 170 предприятий и научных организаций. Размещение на ней открывает доступ к заказам на разработку и серийное производство, поиску технологических партнеров и готовым решениям для модернизации производств. Эти инструменты доступны участникам независимо от масштаба бизнеса. Для рязанского региона это означает прямой выход на кооперационные цепочки федерального уровня.

«Подписанное соглашение — еще один шаг в нашей системной работе с Ростехом. Возможности использования Портала гражданской продукции Госкорпорации Ростех позволят расширить сбыт рязанской продукции, — отметил Павел Малков. — Промышленность — это основа региональной экономики, на нее приходится треть ВРП. Мы системно поддерживаем предприятия реального сектора. Среди приоритетов — радиоэлектроника, все высокотехнологичные производства и развитие кооперации. В общем объеме отгрузки доля радиоэлектроники составляет порядка 20%. При этом по сравнению с прошлым годом объем отгрузки вырос более чем на 27%. Основной вклад здесь вносят предприятия Ростеха. Со своей стороны реализуем большой комплекс мер поддержки».

Губернатор добавил, что по итогам прошлого года Рязанская область заняла 3 место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики Минпромторга России. В регионе серьезно развивается промышленная инфраструктура. Флагманские проекты: индустриальный парк «Рязанский», ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», научно-производственный центр БАС «ПРОТОС». Также федеральную поддержку получил проект по созданию бизнес-парка «Агни», средства пойдут на создание производственной инфраструктуры для малого и среднего предпринимательства. Специализация парка — аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электротехника, электроника и медицинское оборудование. Сейчас ожидаются результаты отбора Минэкономразвития РФ на создание еще двух бизнес-парков для МСП.

«Для нас принципиально, чтобы платформа развивалась не как закрытый каталог, а как живой механизм кооперации. Каждый регион, который к ней присоединяется, — это новые компетенции, новые производственные возможности и новые точки роста для всей экосистемы. Уверен, что рязанские предприятия не просто впишутся в этот контур, но и зададут в нем собственные стандарты качества», — сказал Сергей Сахненко.

Губернатор Павел Малков вместе с гендиректором холдинга Росэл Сергеем Сахненко ознакомились с экспозицией выставки участников кластеров радиоэлектронной промышленности региона, которая была организована в представительстве правительства Рязанской области. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, первый заместитель министра экономического развития Елена Кузина, представители Центра кластерного развития Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области и руководители предприятий-участников кластеров радиоэлектронной промышленности.

В рамках экспозиции презентована инновационная продукция ряда региональных предприятий, в том числе камеры для системы технического зрения ООО «Квантрон Групп», тонометры для измерения внутриглазного давления и магнитотерапевтические офтальмологические аппараты Государственного Рязанского приборного завода, контрольно-измерительные приборы для контроля и измерения уровня жидкости и сыпучих материалов ООО «Контакт-1» и приборы учета ресурсов ООО НПП «Тепловодохран». В ходе осмотра стенда компании ООО «Триумфус-Трейд», представившей устройство для челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации, Павел Малков обратил внимание на необходимость усиления сотрудничества производителя с РязГМУ им. академика И. П. Павлова с тем, чтобы обеспечить использование таких высокотехнологичных изделий в практическом обучении студентов.