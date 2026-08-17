Около ТЦ в Рязани большегруз сбил человека
Отмечается, что ДТП произошло около ТЦ «Круиз». На кадрах видно, как медики достают человека из-под КамАЗа. На носилках пострадавшего погрузили в машину скорой. Официальная информация уточняется.
Около ТЦ в Рязани большегруз сбил человека. Об этом 17 августа сообщили в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло около ТЦ «Круиз». На кадрах видно, как медики достают человека из-под КамАЗа. На носилках пострадавшего погрузили в машину скорой.
Официальная информация уточняется.
Видео с места доступно по