Около ТЦ в Рязани большегруз сбил человека

Отмечается, что ДТП произошло около ТЦ «Круиз». На кадрах видно, как медики достают человека из-под КамАЗа. На носилках пострадавшего погрузили в машину скорой. Официальная информация уточняется.