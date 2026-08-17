Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области
Соответствующее оповещение прислали в РСЧС. Угроза атаки БПЛА перестала действовать 17 августа в 19:50. Напомним, беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили 17 августа в 17:40.
Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области. Соответствующее оповещение прислали в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА перестала действовать 17 августа в 19:50.
Напомним, беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили 17 августа в 17:40.