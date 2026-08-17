На трассе М-5 между Рязанью и Рыбным столкнулись три автомобиля

Вечером 16 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» между Рязанью и Рыбным произошло ДТП. Об этом сообщает «Рыбное. нет» Авария случилась около 17:00 перед светофором в районе поворота к Рязанским садам и складам Wildberries. По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, одной из девушек, находившихся в автомобилях, помощь оказывали прямо на месте происшествия. Информация о количестве пострадавших и их состоянии официально не подтверждена.

Вечером 16 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» между Рязанью и Рыбным произошло ДТП. Об этом сообщает «Рыбное. нет»

Авария случилась около 17:00 перед светофором в районе поворота к Рязанским садам и складам Wildberries. По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля.

Машины получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, одной из девушек, находившихся в автомобилях, помощь оказывали прямо на месте происшествия.

Информация о количестве пострадавших и их состоянии официально не подтверждена. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: «Рыбное. нет».