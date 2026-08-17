Микрорайон в Рязани остался без электричества
В 16:10 17 августа из-за технологического нарушения в микрорайоне Канищево пропало электричество на следующих улицах: Интернациональная; Станкозаводская; Бирюзова; Ленпоселок; Весенняя; Полевая; Садовая; Чапаева; Школьная. На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.
Микрорайон в Рязани остался без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 16:10 17 августа из-за технологического нарушения в микрорайоне Канищево пропало электричество на следующих улицах:
- Интернациональная;
- Станкозаводская;
- Бирюзова;
- Ленпоселок;
- Весенняя;
- Полевая;
- Садовая;
- Чапаева;
- Школьная.
На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.