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Микрорайон в Рязани остался без электричества
В 16:10 17 августа из-за технологического нарушения в микрорайоне Канищево пропало электричество на следующих улицах: Интернациональная; Станкозаводская; Бирюзова; Ленпоселок; Весенняя; Полевая; Садовая; Чапаева; Школьная. На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.

Микрорайон в Рязани остался без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 16:10 17 августа из-за технологического нарушения в микрорайоне Канищево пропало электричество на следующих улицах:

  • Интернациональная;
  • Станкозаводская;
  • Бирюзова;
  • Ленпоселок;
  • Весенняя;
  • Полевая;
  • Садовая;
  • Чапаева;
  • Школьная.

На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.