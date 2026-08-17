МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального МЧС. По прогнозам синоптиков, утром 17 августа в Рязанской области местами ожидаются гроза и сильный дождь. В отдельных районах также возможен туман. При возникновении чрезвычайной ситуации рязанцев просят звонить по телефонам 01, с мобильного — 101, либо по единому номеру экстренных служб 112.