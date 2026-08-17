Лавров: японцы перешли черту приличий в заявлениях о поездке Путина на Итуруп

Глава МИД России Сергей Лавров осудил критику Токио в адрес президента Владимира Путина по поводу его поездки на Итуруп. На пресс-конференции он заявил, что японские коллеги «перешли черту приличий», утверждая, что президент не имеет права посещать часть территории России. Лавров призвал японское руководство сосредоточиться на внутренних делах. Он также отметил, что Токио пытается адаптировать международное право под свои интересы и нарушает собственную конституцию. Министр выразил обеспокоенность изменениями военной политики Японии и добавил, что МИД России вызвал посла Японии Акиру Муто для объяснений, однако тот не смог прибыть. Лавров подчеркнул необходимость явки дипломата на Смоленскую площадь для разъяснений.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил критику Токио в адрес президента Владимира Путина в связи с его недавней поездкой на Итуруп. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции министр заявил, что японские коллеги «перешли черту приличий» своими заявлениями о том, что президент не имеет права посещать любую часть территории России. Лавров призвал японское руководство сосредоточиться на внутренних делах вместо того, чтобы критиковать Москву.

Министр также отметил, что Токио пытается адаптировать международное право под свои интересы и интересы США, уклоняясь от исторической ответственности и нарушая собственную конституцию. Он выразил обеспокоенность по поводу изменения военной политики Японии, которая ранее была запрещена конституцией. Лавров добавил, что МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто для объяснений, однако тот не смог прибыть по неясным причинам. Министр подчеркнул, что дипломат должен явиться на Смоленскую площадь для разъяснений по поводу необходимого подхода к работе.