Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
24°
Втр, 18
25°
Срд, 19
21°
ЦБ USD 85.01 0.47 18/08
ЦБ EUR 98.34 0.83 18/08
Нал. USD 85.76 / 86.25 17/08 18:15
Нал. EUR 99.05 / 99.50 17/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 295
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 445
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 745
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 264
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Лавров: японцы перешли черту приличий в заявлениях о поездке Путина на Итуруп
Глава МИД России Сергей Лавров осудил критику Токио в адрес президента Владимира Путина по поводу его поездки на Итуруп. На пресс-конференции он заявил, что японские коллеги «перешли черту приличий», утверждая, что президент не имеет права посещать часть территории России. Лавров призвал японское руководство сосредоточиться на внутренних делах. Он также отметил, что Токио пытается адаптировать международное право под свои интересы и нарушает собственную конституцию. Министр выразил обеспокоенность изменениями военной политики Японии и добавил, что МИД России вызвал посла Японии Акиру Муто для объяснений, однако тот не смог прибыть. Лавров подчеркнул необходимость явки дипломата на Смоленскую площадь для разъяснений.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил критику Токио в адрес президента Владимира Путина в связи с его недавней поездкой на Итуруп. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции министр заявил, что японские коллеги «перешли черту приличий» своими заявлениями о том, что президент не имеет права посещать любую часть территории России. Лавров призвал японское руководство сосредоточиться на внутренних делах вместо того, чтобы критиковать Москву.

Министр также отметил, что Токио пытается адаптировать международное право под свои интересы и интересы США, уклоняясь от исторической ответственности и нарушая собственную конституцию. Он выразил обеспокоенность по поводу изменения военной политики Японии, которая ранее была запрещена конституцией. Лавров добавил, что МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто для объяснений, однако тот не смог прибыть по неясным причинам. Министр подчеркнул, что дипломат должен явиться на Смоленскую площадь для разъяснений по поводу необходимого подхода к работе.