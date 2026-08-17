Из-за коммунальной аварии жители Спасска-Рязанского остались без холодной воды

Как рассказали в ведомстве, в Спасске-Рязанском прорвало трубу. Информация об отключении холодной воды поступила диспетчеру в 18:00 17 августа. На месте работают четыре сотрудника МЧС, две спецмашины. При этом в администрации Спасского округа 16 августа сообщили, что «небольшой» прорыв произошел на улице Луначарского. Коммунальщики «намеревались устранить его в кратчайшие сроки». «Но когда раскопали трубу, оказалось, что проблема серьезнее, необходима замена части трубы», — указали в райадминистрации. В городе организован подвоз технической воды на улицах 900-летия Рязани и Урицкого.

Из-за коммунальной аварии жители Спасска-Рязанского остались без холодной воды. Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как рассказали в ведомстве, в Спасске-Рязанском прорвало трубу. Информация об отключении холодной воды поступила диспетчеру в 18:00 17 августа.

На месте работают четыре сотрудника МЧС, две спецмашины.

При этом в администрации Спасского округа 16 августа сообщили, что «небольшой» прорыв произошел на улице Луначарского. Коммунальщики «намеревались устранить его в кратчайшие сроки».

«Когда раскопали трубу, оказалось, что проблема серьезнее, необходима замена части трубы», — указали в райадминистрации.

В городе организован подвоз технической воды на улицах 900-летия Рязани и Урицкого.

В ведомствах не уточнили, когда подачу ресурса восстановят.