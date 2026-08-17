ЦБ установил курс доллара выше 85 рублей впервые с осени прошлого года

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 18 августа. Доллар подорожал до 85,01 рубля (+0,47 рубля), евро — до 98,34 рубля (+0,82 рубля), юань — до 12,63 рубля (+0,15 рубля). Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.