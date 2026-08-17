Более 46 тысяч обращений по дистанционным каналам связи поступило в «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2026 года

Наиболее популярным дистанционным каналом по количеству принятых и обработанных запросов остается «горячая линия» Единого клиентского центра: 8 (800) 350-25-70. Операторы помогли в решении вопросов более 46,3 тысячи абонентам.