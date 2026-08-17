Более 46 тысяч обращений по дистанционным каналам связи поступило в «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2026 года

Наиболее популярным дистанционным каналом по количеству принятых и обработанных запросов остается «горячая линия» Единого клиентского центра:
Больше всего обращений касались вопросов начислений и оплаты ресурса, оформления и переоформления договоров поставки газа. Также потребители обращались за консультациями по вопросам поверки и замены счетчика, передачи показной приборов учета газа, работе Личного кабинета.
Кроме того, рязанцы обращались к операторам дистанционного обслуживания по вопросам заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, газификации и догазификации.
Помимо этого, на официальном сайте компании работает интернет-приемная генерального директора, куда также потребители направляли свои обращения.