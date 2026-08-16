В Рязанской области нашли гигантский гриб, похожий на Колобка

Автор публикации поразился размерам находки и сравнил его с героем мультфильма Колобком. Комментаторы быстро выдвинули версию о происхождении великана: по их словам, он больше всего похож на гриб дождевик. Такие грибы действительно способны достигать внушительных размеров — отдельные экземпляры вырастают до футбольного мяча и набирают несколько килограммов веса.