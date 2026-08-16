В Рязани произошел пожар на 150 м²

В пресс-службе ведомства отметили, что 15 августа в 15:38 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице 2-я Линия. В 16:31 пожар локализовали; в 18:49 полностью ликвидировано открытое горение. В тушении огня участвовали девять человек и три единицы техники. Площадь пожара — 150 м². Пострадавших нет.

В Рязани на улице 2-я Линия произошел пожар на 150 м². Информацию РЗН.инфо предоставили в региональном МЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что 15 августа в 15:38 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице 2-я Линия. В 16:31 пожар локализовали; в 18:49 полностью ликвидировано открытое горение.

В тушении огня участвовали девять человек и три единицы техники.

Площадь пожара — 150 м².

Пострадавших нет.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с серьезным пожаром в Рязани.