Очевидцы засняли серьезный пожар в Рязани

15 августа в районе Роща произошло возгорание. Сильный огонь охватил постройку на улице Шевченко. На месте работали сотрудники МЧС. Как сообщили очевидцы, пожар случился напротив дома № 40. По словам подписчиков, горит «голубятня». Официальная информация не поступала.