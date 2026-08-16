Рязанцы пожаловались на гниющую свалку в Солотче

Автор поста рассказал, что приехал в Солотчу на автобусе, чтобы насладиться природой. Однако, выйдя на остановке «Давыдово», вместо аромата хвои человек столкнулся с резким запахом гниющих отходов. По словам рязанца, рядом с соснами образовалась свалка, которая портит впечатление от поездки.