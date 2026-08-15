В Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотниками
Беспилотную опасность на территории региона объявили в 16:42, 15 августа. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.
В Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотниками. Соответствующее экстренное оповещение рязанцы получили от РСЧС.
Беспилотную опасность на территории региона объявили в 16:42, 15 августа. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.
Беспилотную опасность отменили в 18:27.