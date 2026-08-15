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Роспотребнадзор напомнил рязанцам правила гигиены в поездах и на вокзалах
До посадки в поезд специалисты советуют мыть руки или использовать антисептик после контакта с турникетами, дверьми и терминалами. В залах ожидания не следует ставить сумки, продукты и детские игрушки на пол или сиденья, а также прислоняться к стенам и стеклам. Перекусывать на вокзале рекомендуется только после тщательного мытья рук, а двери в туалетные комнаты лучше открывать плечом или через салфетку.

Рязанское управление Роспотребнадзора опубликовало рекомендации по соблюдению санитарных норм при поездках на железнодорожном транспорте. В ведомстве отметили, что следование базовым правилам поможет пассажирам избежать инфекционных заболеваний в пути.

До посадки в поезд специалисты советуют мыть руки или использовать антисептик после контакта с турникетами, дверьми и терминалами. В залах ожидания не следует ставить сумки, продукты и детские игрушки на пол или сиденья, а также прислоняться к стенам и стеклам. Перекусывать на вокзале рекомендуется только после тщательного мытья рук, а двери в туалетные комнаты лучше открывать плечом или через салфетку.

Разместившись на полке, пассажирам рекомендуют в первую очередь протереть антибактериальными салфетками столик, подлокотники, полку и кнопку вызова проводника. Постельное белье следует распаковывать чистыми руками, при возможности используя личные простыни и наволочки. Для передвижения по вагону ведомство советует брать сменную обувь, а для отдыха переодеваться в одежду из натуральных тканей.

Отдельные требования касаются приема пищи и посещения санузла. Еду рекомендуется хранить в контейнерах или заводской упаковке, а перед приемом пищи накрывать столик салфеткой. Мусор необходимо сразу выбрасывать в вагонные урны. После посещения туалета нужно обязательно мыть руки с мылом, а ручку двери при выходе протирать салфеткой.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на состояние электричек в Рязанской области. В жалобах горожане отмечают антисанитарные условия в туалетах.