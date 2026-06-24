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Рязанец возмутился состоянием электрички до Сасова
Рязанец возмущен состоянием пригородных поездов, курсирующих по маршруту Сасово — Рязань-1. В своем обращении мужчина вспомнил прежние обещания обновить подвижной состав, однако отметил, что рязанцы не видят особой разницы между старыми и менее старыми электричками. По словам пассажира, вагоны, которые сейчас выходят на линию, находятся в плачевном состоянии. Мужчина подчеркнул, что состав, в котором ему довелось ехать, был выпущен еще во времена милиции [то есть до 2011 года] — на это указывает табличка в видео. Автор поста пожаловался на то, что в вагонах стыдно пользоваться туалетами и отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Рязанец возмутился состоянием электрички до Сасова. Видео с «впечатлениями» от поездки опубликовано в соцсетях.

Рязанец возмущен состоянием пригородных поездов, курсирующих по маршруту Сасово — Рязань-1. В своем обращении мужчина вспомнил прежние обещания обновить подвижной состав, однако отметил, что рязанцы не видят особой разницы между старыми и менее старыми электричками.

По словам пассажира, вагоны, которые сейчас выходят на линию, находятся в плачевном состоянии. Мужчина подчеркнул, что состав, в котором ему довелось ехать, был выпущен еще во времена милиции [то есть до 2011 года] — на это указывает табличка в видео. Автор поста пожаловался на то, что в вагонах стыдно пользоваться туалетами и отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Рязанец добавил, что даже замена сидений в условно более новых составах не решает глобальную проблему.

В минтрансе Рязанской области ответили на обращения рязанца. Там рассказали, что до 2025 года по маршруту Рязань — Сасово действительно ходили поезда, возраст которых достигал 38 лет и более.

«Сейчас этот маршрут обслуживают более современные составы», — подчеркнули в минтрансе.

Также там сообщили, что видео переслали в «ЦППК». В министерстве обратили внимание, что в электричках должны строго соблюдаться санитарные нормы и призвали ответственных к проведению более тщательной уборки.

Видео: соцсети.