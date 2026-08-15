Павел Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область

По информации главы региона, 15 августа ночью над территорией Рязанской области сбили десять БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил Малков.

Губернатор Павел Малков в своих соцсетях прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область.

По информации главы региона, 15 августа ночью над территорией Рязанской области сбили десять БПЛА.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил Малков.

Ранее в Минобороны сообщали, что в России уничтожили почти 600 БПЛА.