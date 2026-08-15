В Рязанской области уничтожены БПЛА

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. А также дроны уничтожили на территории Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.