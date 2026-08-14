В Рязанской области вновь объявили угрозу БПЛА

В Рязанской области вновь объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили 14 августа в 21:37. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.