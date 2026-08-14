Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников

Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, утром 14 августа над территорией региона сбит один БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.