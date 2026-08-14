Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников
Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, утром 14 августа над территорией региона сбит один БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.
Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
Как отметил глава региона, утром 14 августа над территорией региона сбит один БПЛА.
Уточняется, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.