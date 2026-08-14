В Рязани восстановили электроснабжение после аварийного отключения
В Рязани в полном объеме восстановили электроснабжение на улицах Кольцова, Семинарской, Сенной и Солнечной. Об этом сообщили в РГРЭС. Электричество восстановили в 16:15. Ранее говорилось, что отключение произошло в 14:55 из-за технологического нарушения.
В Рязани в полном объеме восстановили электроснабжение на улицах Кольцова, Семинарской, Сенной и Солнечной. Об этом сообщили в РГРЭС.
Электричество восстановили в 16:15. Ранее говорилось, что отключение произошло в 14:55 из-за технологического нарушения.
По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55-01-12.