В Рязани несколько улиц остались без света

В Рязани произошло отключение электроэнергии на улицах Кольцова, Семинарской, Сенной и Солнечной. Об этом сообщили в РГРЭС. Отключение произошло в 14:55 из-за технологического нарушения. Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети.

В Рязани произошло отключение электроэнергии на улицах Кольцова, Семинарской, Сенной и Солнечной. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение произошло в 14:55 из-за технологического нарушения.

Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.