В Рязани на Михайловском шоссе горел центр сельхозтехники

Утром 14 августа произошел пожар в здании центра сельхозтехники, расположенном на Михайловском шоссе № 63. Очевидцы сообщали о густом столбе дыма, который был видно издалека. Комментарий дали в пресс-службе МЧС. Сообщается, что сигнал о возгорании поступил в 06:52. В 08:55 огонь взяли под контроль, а в 08:59 полностью потушили. В ликвидации возгорания были задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Сотрудники ведомства прокомментировали ситуацию, отметив, что в настоящее время причина пожара устанавливается. Эксперты проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. В результате происшествия никто не пострадал.

Утром 14 августа произошел пожар в здании центра сельхозтехники, расположенном на Михайловском шоссе № 63. Очевидцы сообщали о густом столбе дыма, который был видно издалека. Комментарий дали в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что сигнал о возгорании поступил в 06:52. В 08:55 огонь взяли под контроль, а в 08:59 полностью потушили. В ликвидации возгорания были задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Сотрудники ведомства прокомментировали ситуацию, отметив, что в настоящее время причина пожара устанавливается. Эксперты проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. В результате происшествия никто не пострадал.