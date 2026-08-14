Рязанцы заметили пожар на Михайловском шоссе

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, горит центр сельхозтехники. На кадрах видно огромный столб дыма. На месте уже работают бригады МЧС — пожар локализуется. Информации о пострадавших пока нет.